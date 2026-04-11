Один раз посеял — и забыл. А к середине лета клумба превращается в пенный водопад из жемчужных горошин

Иберис зонтичный — настоящее спасение для тех, кто мечтает о красивом саде без постоянных хлопот. Его нежные соцветия, собранные в плотные зонтики, напоминают россыпь мелкого жемчуга, укрывшую зеленый ковер листвы. Высота растения достигает 25–35 см, а во время цветения кустики полностью скрываются под белоснежными, нежно-розовыми или сиреневыми шапками. Цветение начинается в июне и продолжается до августа, особенно если вовремя удалять увядшие соцветия.

Этот однолетник, а в южных регионах и многолетник, удивительно неприхотлив. Он прекрасно растет на солнце и в полутени, не боится засухи и не требует частых поливов. Иберис отлично зимует без укрытия и практически не болеет. Размножается семенами, которые можно сеять прямо в открытый грунт в апреле — мае или под зиму. Всходы появляются дружно, и уже через полтора месяца растение радует обильным цветением.

Иберис зонтичный идеально подходит для бордюров, рокариев, альпийских горок и контейнерного озеленения. Его жемчужные цветы прекрасно сочетаются с яркими многолетниками — рудбекией, эхинацеей, шалфеем и декоративными злаками. В срезке иберис стоит до двух недель, сохраняя свежесть и форму. Посадите этот неприхотливый цветок в своем саду — и он подарит вам ощущение легкости и чистоты, наполнив цветник нежными жемчужными акцентами.

Мария Левицкая
