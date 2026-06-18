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18 июня 2026 в 12:37

Один хитрый трюк — и обычный судак превращается в элитарную рыбу-сабайон

Фото: D-NEWS.ru
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Хочешь почувствовать себя шеф-поваром без тренировок? Просто приготовь судака с сабайоном.

Что понадобится

500 г филе судака, 200 г зеленой спаржи, 4 ст. л. оливкового масла, 2 яичных желтка, 2 ч. л. сладкой паприки, сок половины лимона, 1 ст. л. меда, 50 мл сливок (для сабайона), соль, перец по вкусу.

Как я готовлю

Филе судака нарезаю крупными кусками. В сковороде разогреваю половину оливкового масла, обжариваю рыбу по минуте с каждой стороны на сильном огне до румяной корочки. Солю, перчу. Обмакиваю каждый кусок боком в сладкую паприку — получается яркая кромка.

Для сабайона в миске взбиваю желтки, добавляю лимонный сок, мед, сливки. Ставлю на водяную баню (миска над кастрюлей с кипящей водой) и взбиваю венчиком, пока масса не станет гладкой, густой, кремовой — около 5 минут. Снимаю с бани.

Спаржу очищаю от жестких кончиков, варю в кипящей подсоленной воде 1 минуту, затем вынимаю. На той же сковороде разогреваю оставшееся оливковое масло, обжариваю спаржу 2 минуты.

На тарелку выкладываю спаржу, сверху — кусочки судака. Поливаю теплым сабайоном. Подаю сразу.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Красная кромка из паприки на судаке смотрится так эффектно, что гости действительно спрашивали, из какого я ресторана. Совет: подавайте сразу, пока рыба хрустит.

Проверено редакцией
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