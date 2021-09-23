«Очевидные нарушения»: Памфилова раскритиковала выборы в Петербурге
Вячеслав Оглоблин
Вячеслав Оглоблин
19:14, 23 сентября 2021
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Больше всего жалоб на нарушения на выборах депутатов Госдумы приходило из Санкт-Петербурга, рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она отметила, что по ряду случаев направлены материалы в Генпрокуратуру и Следственный комитет. Кроме того, около 10 тысяч голосов «ушло в никуда», передаёт ТАСС.
Люди приходили, голосовали. Именно потому, что именно ненадлежащим образом было организовано голосование, были допущены такие случаи в условиях видеонаблюдения. Это, конечно, очень тревожит, — подчеркнула она.
Памфилова также написала письмо председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить нарушения законодательства в городе. Также две окружные комиссии обязали обратиться в суд с требованием об отмене решения пяти избиркомов.
Мы соответствующие материалы направили в Следственный комитет РФ и направили в Генпрокуратуру. Мы считаем, что здесь (в Санкт-Петербурге. — NEWS.ru) были очевидные нарушения, — добавила глава ЦИК.
Двух председателей территориальных избиркомов постановили снять с должностей из-за ненадлежащего исполнения обязанностей.
Несмотря на очевидные нарушения, к нам не прислушались. Мы просили не торопиться с подведением итогов, в том числе окружные комиссии. Несмотря на очевидные нарушения на ряде избирательных участков города, итоги голосования были подведены, эти случаи не были признаны недействительными, — заключила Памфилова.
22 сентября в Петербурге отменили итоги голосования на выборах в Госдуму на семи участках. Причиной для такого решения стали выявленные многочисленные нарушения.
Ранее Памфилова заявляла, что в петербургском избиркоме существует «пятая колонна», которая не выявляет нарушения.
В ходе выборов житель Санкт-Петербурга признался во вбросах на выборах. Он рассказал, что лишние бюллетени получил в метро.
Также на некоторых петербургских УИК включали громкую музыку и тем самым прерывали видеотрансляции. Их блокировал Facebook за нарушение авторских прав.