«Очевидные нарушения»: Памфилова раскритиковала выборы в Петербурге

Больше всего жалоб на нарушения на выборах депутатов Госдумы приходило из Санкт-Петербурга, рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она отметила, что по ряду случаев направлены материалы в Генпрокуратуру и Следственный комитет. Кроме того, около 10 тысяч голосов «ушло в никуда», передаёт ТАСС.

Люди приходили, голосовали. Именно потому, что именно ненадлежащим образом было организовано голосование, были допущены такие случаи в условиях видеонаблюдения. Это, конечно, очень тревожит, — подчеркнула она.

Памфилова также написала письмо председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить нарушения законодательства в городе. Также две окружные комиссии обязали обратиться в суд с требованием об отмене решения пяти избиркомов.

Мы соответствующие материалы направили в Следственный комитет РФ и направили в Генпрокуратуру. Мы считаем, что здесь (в Санкт-Петербурге. — NEWS.ru) были очевидные нарушения, — добавила глава ЦИК.

Двух председателей территориальных избиркомов постановили снять с должностей из-за ненадлежащего исполнения обязанностей.

Несмотря на очевидные нарушения, к нам не прислушались. Мы просили не торопиться с подведением итогов, в том числе окружные комиссии. Несмотря на очевидные нарушения на ряде избирательных участков города, итоги голосования были подведены, эти случаи не были признаны недействительными, — заключила Памфилова.

22 сентября в Петербурге отменили итоги голосования на выборах в Госдуму на семи участках. Причиной для такого решения стали выявленные многочисленные нарушения.

Ранее Памфилова заявляла, что в петербургском избиркоме существует «пятая колонна», которая не выявляет нарушения.

В ходе выборов житель Санкт-Петербурга признался во вбросах на выборах. Он рассказал, что лишние бюллетени получил в метро.

Также на некоторых петербургских УИК включали громкую музыку и тем самым прерывали видеотрансляции. Их блокировал Facebook за нарушение авторских прав.