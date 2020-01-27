https://static.news.ru/photo/95f26b92-4129-11ea-b895-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Министерство просвещения РФ предложило заменить зачётами итоговые оценки по музыке, физкультуре и изобразительному искусству. Проект нового порядка выдачи школьных аттестатов опубликован на сайте ведомства.

Допускается указание отметки, соответствующей системе оценивания, утверждённой локальным актом организации, выдавшей аттестат, в том числе отметка «зачтено», — отмечено в документе.

Минпросвещения ужесточило правила выдачи аттестатов с отличием: выпускники должны будут не просто окончить школу без четвёрок и троек, но также получить отличные оценки на профильном ЕГЭ по русскому языку и математике и не провалить ни одного экзамена по выбору.

В проекте уточнены правила выдачи аттестатов тем, кто прошёл домашнее обучение, а в перечень оснований для предоставления дубликатов документа о среднем образовании попали смена фамилии и пола.

По информации «Российской газеты», общественное обсуждение изменений продлится до 4 февраля.

Как писал NEWS.ru, прошлый министр образования Ольга Васильева анонсировала скорый отказ от балльного оценивания физической подготовки и творческих способностей в школах.