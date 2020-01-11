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Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец назвала уместной инициативу о введении в школах новых отметок по предметам музыка, изобразительное искусство и физкультура.

Подавляющее большинство родителей поддерживают эту инициативу, — считает эксперт.

По её словам, сложно оценить творческие направления или физическую подготовку. Однако дети, которые не дотягивают до нормы по этим предметам, получают невысокие оценки, в результате чего страдает аттестат. А нововведение избавит школьника от страха получить плохую отметку на этих предметах, сообщает RT.

Как ранее писал NEWS.ru, министр просвещения Ольга Васильева сообщила, что ведомство готовит корректировки в порядок внесения отметок в аттестат об основном и среднем общем образовании. Новые правила разрешают учителям вместо оценок по пятибалльной системе ставить в аттестат отметку «зачтено». Получить зачёт вместо оценки теперь можно будет за такие предметы, как музыка, изобразительное искусство и физкультура. При этом министр напомнила, что некоторые школы уже давно отказались от выставления оценок по этим дисциплинам и перешли на «зачёт — незачёт».