Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 09:41

Обычный скотч творит чудеса: 10 неожиданных способов применения в быту

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Обычный канцелярский скотч является универсальным инструментом для решения множества бытовых задач. Клейкая поверхность и прочность делают его незаменимым помощником в ситуациях, когда специальных средств нет под рукой. Практическое применение скотча выходит далеко за рамки упаковки и ремонта.

Скотч эффективно удаляет шерсть животных с мебели и одежды, для этого достаточно несколько раз провести липкой стороной по поверхности. Он помогает собрать осколки стекла после боя посуды: мелкие частицы прилипают к клейкой ленте. В качестве временной меры скотч фиксирует отклеивающиеся обои, подтягивает провисающие шнуры. Для творческих задач его используют как трафарет в покраске или для создания четких линий при отделочных работах. Малярный скотч защищает поверхности от попадания краски и лака, а двусторонний надежно фиксирует ковры и легкие предметы интерьера.

Важно помнить, что скотч оставляет клейкий след на некоторых поверхностях, поэтому для деликатных материалов рекомендуется тестировать его на незаметном участке. Эти простые решения экономят время и деньги на покупке специализированных средств.

Ранее сообщалось о способах избавиться от неприятного запаха из стиралки. Всего два шага избавят вас от проблемы без лишних затрат.

советы
ремонт
лайфхаки
уборка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Идеальная картошка по-деревенски: секрет золотистой корочки
Составлен список артистов, поддержавших Пугачеву, несмотря на интервью
Женщина гуляла по авторынку, пока ее дети горели заживо в доме
В Европе прочат Зеленскому крах из-за скандала с взрывчаткой в Грузии
Пригожин объяснил, почему Пугачева покинула Россию
Дмитриев раскрыл, почему число экономических партнеров России растет
В Московской области дали совет по сбору лекарственных трав
Мужчина надругался над 11-летней девочкой в Москве
«Не все так просто»: военэксперт раскрыл сценарий освобождения Запорожья
Аномальная жара унесла жизни почти 30 тысяч человек этим летом
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдосотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.