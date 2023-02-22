Объяснена заморозка членства России в Международной федерации журналистов Глава СЖР Соловьев допустил восстановление членства РФ в Международной федерации журналистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Соловьев

Руководство Международной федерации журналистов (МФЖ) пошло на поводу ультиматумов со стороны профсоюзов нескольких стран, потребовавших исключить Россию за создание отделений на четырех новых территориях, заявил NEWS.ru глава СЖР Владимир Соловьев. Приостановив членство России, МФЖ нарушила собственный устав, сказал он. При этом в 2014 году, когда были созданы отделения СЖР в Крыму, никаких претензий ни у кого не возникало. Соловьев подчеркнул, что исключить Россию из МФЖ может только Конгресс, который состоится в 2026 году, он же может принять решение о восстановлении членства СЖР.

Я получил письмо от генерального секретаря МФЖ Энтони Беланжера. Он заявил о решении приостановить членство СЖР. Исключить они нас не могут, это может сделать только Конгресс, который состоится в 2026 году. В то же время Конгресс может восстановить членство, если мы предъявим наши весомые аргументы, — пояснил Соловьев.

По словам главы СЖР, Международная федерация журналистов «занимается исключительно политикой», на что не имеет права.

Руководство Международной федерации пошло на поводу ультиматумов северных профсоюзов, которые обвиняли руководство СЖР в коррупции и требовали исключить наш союз за создание отделений на четырех новых территориях России. Однако такого пункта в уставе [МФЖ] нет, — подчеркнул Соловьев.

Глава СЖР отметил, что когда в 2014 году были созданы отделения в Севастополе и Симферополе, ни у кого не возникало претензий. А руководитель международного отделения СЖР Тимул Шафир на 30-м Конгрессе впервые в истории СССР и России был избран вице-президентом МФЖ, три года проработав на этой должности. Весь состав руководства Международной организации приезжал на крупнейший фестиваль в Сочи, напомнил Соловьев.

Сейчас вопросы исключительно политические. Уже есть заявления наших коллег. Председатель Союза болгарских журналистов Снежана Тодорова обвинила МФЖ в двойных стандартах и политических решениях, — рассказал глава СЖР.

Ранее профсоюзы Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии пригрозили выйти из состава федерации, если МФЖ сохранит членство России. Глава Союза журналистов Финляндии Ханне Ахо пояснила, что такой ультиматум выдвинули в связи с разочарованием из-за отсутствия реакции МФЖ на создание отделений в новых регионах РФ.