Союз журналистов России могут исключить из международной федерации Reuters: Международная федерация журналистов инициировала исключение СЖР из своего состава

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Международная федерация журналистов (IFJ) инициировала исключение Союза журналистов России (СЖР) из своего состава, сообщает Reuters. Это решение принято под давлением профсоюзов Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии.

В организации заявили о том, что профсоюзы Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии пригрозили выйти из состава IFJ в знак протеста против ее разрешения сохранить за журналистами российских государственных СМИ членство в организации.

Председатель Союза журналистов Финляндии Ханне Ахо заявила, что профсоюзы вышеназванных стран в течение многих лет пытались разрешить внутренние проблемы Международной федерации журналистов. Их последним разочарованием стало то, что IFJ не предприняла действий против СЖР за создание региональных ассоциаций журналистов на некогда украинских территориях.

В свою очередь глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил ТАСС, что официального решения об исключении союза из IFJ не принято. Организация не получала никаких уведомлений по этому поводу, добавил он.

Ранее депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулев предложил создать в России министерство информации и пропаганды. По его мнению, наличие такого ведомства позволит эффективнее противостоять Западу в информационной войне. Новой структуре следовало бы замкнуть на себе «все от информационного противоборства вплоть до фейкомета», отметил парламентарий.

Гурулев добавил, что российское общество уже адаптировалось к информационной войне и научилось определять фейки в потоках новостей.