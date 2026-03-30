Обвинение запросило четыре года колонии для иноагента Солдатова

Обвинение запросило четыре года колонии для иноагента Солдатова

Обвинение запросило четыре года лишения свободы заочно для журналиста Андрея Солдатова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает агентство РИА Новости. Ему вменяют участие в деятельности нежелательной организации и систематическое уклонение от исполнения обязанностей, наложенных статусом иностранного агента.

В ходе судебного заседания прокурор настаивала на отбывании наказания в колонии общего режима. Кроме того, сторона обвинения просила суд установить для подсудимого четырехлетний запрет на пользование сетью интернет.

Защита Солдатова выразила несогласие с предъявленной квалификацией и настаивает на полном оправдании своего доверителя. Адвокат отметила, что вина журналиста в совершении инкриминируемых преступлений не может считаться доказанной.

Ранее МВД объявило в розыск рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Музыкант заочно осужден по делу об уклонении от обязанностей иноагента. До этого суд приговорил его к 320 часам обязательных работ.