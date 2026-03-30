30 марта 2026 в 12:04

Обвинение запросило четыре года колонии для иноагента Солдатова

Обвинение запросило четыре года лишения свободы заочно для журналиста Андрея Солдатова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает агентство РИА Новости. Ему вменяют участие в деятельности нежелательной организации и систематическое уклонение от исполнения обязанностей, наложенных статусом иностранного агента.

В ходе судебного заседания прокурор настаивала на отбывании наказания в колонии общего режима. Кроме того, сторона обвинения просила суд установить для подсудимого четырехлетний запрет на пользование сетью интернет.

Защита Солдатова выразила несогласие с предъявленной квалификацией и настаивает на полном оправдании своего доверителя. Адвокат отметила, что вина журналиста в совершении инкриминируемых преступлений не может считаться доказанной.

Ранее МВД объявило в розыск рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Музыкант заочно осужден по делу об уклонении от обязанностей иноагента. До этого суд приговорил его к 320 часам обязательных работ.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Очень тяжело»: известный стендап-комик иронично высказался о медицине в ЕС
«Подлые атаки ВСУ продолжаются»: Хинштейн о ранении мирного жителя
В Кремле анонсировали встречу Путина с одним из российских губернаторов
Песков раскрыл позицию России по поставкам энергоресурсов в Европу
Автоэксперт призвал водителей не медлить с уборкой салона от реагентов
«В знак уважения»: Трамп рассказал о «подарке» от Ирана
«Пусть ждут»: в Госдуме раскрыли ответ за атаку ВСУ на Таганрог
Депутат рассказал о господдержке молодых предпринимателей в 2026 году
Трамп сдался? Что за танкер «Анатолий», который прорвался с нефтью на Кубу
Нутрициолог объяснила, чем опасен грейпфрутовый сок
Российские военные освободили еще два населенных пункта
Песков одной фразой ответил на вопрос о всеобщей мобилизации
Сербия продлила газовый контракт с Россией
Раскрыто состояние тяжелораненого сотрудника меткомбината в ЛНР
Путин провел телефонный разговор с президентом европейской страны
«Они умоляют»: в Иране рассказали о просьбах США по Ормузскому проливу
Стало известно, сколько россиян эвакуировали из Ирана в Азербайджан
«Новый виток эскалации»: политолог объяснил готовность Ирана выйти из ДНЯО
Петербургская полиция нашла «резиновую квартиру» с мигрантами
Пожар начался на НПЗ в промзоне Хайфы
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

