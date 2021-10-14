Общественница: законопроект о насилии направлен на «слом правовой системы»

Общественница Александра Машкова-Благих, заявила, что законопроект о семейно-бытовом насилии, который активно продвигает в Госдуме Оксана Пушкина и её сторонники, направлен на «слом правовой системы и захват власти». Своё мнение женщина высказала «Царьграду». Законопроект «О профилактике семейного-бытового насилия в РФ» в конце ноября 2019 года был размещён в разделе «Обсуждения» на сайте Совфеда. Законопроект планировали принять до конца 2020 года, но затем отложили.

Дело в том, что когда мы смотрим любую версию законопроекта, становится понятно, что этих товарищей интересует слом правовой системы и захват власти, — цитирует её издание.

Машкова-Благих уверена, что авторы законопроекта для этого выбрали чувствительную эмоциональную тему — семейно-бытовое насилие. Однако они предлагают фактически отменить права человека на защиту, на объявление себя невиновным, на автономность человеческой жизни. Общественница искренне не понимает, почему многие сенаторы и депутаты продолжают поддерживать эти разрушительные идеи.

Законопроект по семейно-бытовому насилию — это официальный законопроект дедушки [миллиардера Джорджа] Сороса, — резюмировала Машкова.

Проект закона вызвал бурные общественные дискуссии. Феминистские и правозащитные организации давно требуют его скорейшего принятия, в 2019 году активистки запустили в его поддержку флешмоб #ЯНеХотелаУмирать. С другой стороны, ультраклерикальное движение «Сорок сороков» объявляло о молебнах против закона.

Ранее правительство внесло в Госдуму проект поправок в статью о повторных побоях в УК РФ для защиты жертв домашнего насилия. Документ опубликован в думской электронной базе данных.