Обнародовано предсказание Жириновского по переговорам Путина и Трампа Жириновский предсказал встречу Путина и Трампа по Украине

В Сети появилось видео 2019 года, на котором основатель ЛДПР Владимир Жириновский предсказывает встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Во фрагменте, опубликованном Telegram-каналом «Пул N3», политик говорит, что лидеры будут обсуждать судьбу Украины. В эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» он заявил, что итогом станет контроль России над значительными территориями.

Украина — это Львов и пять районов. <...> Новороссия — все будет под российским флагом, как Крым и Донбасс, — заявил он.

До этого Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Он подчеркнул, что это будет долгожданное событие. Депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что выбор Аляски для переговоров является важным сигналом для коллективного Запада, что решать украинский кризис будут только Москва и Вашингтон.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что ряд стран предпримут титанические усилия, чтобы сорвать встречу президентов. По его словам, эти государства заинтересованы в продолжении конфликта на Украине.