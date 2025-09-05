Обезжиренный творог против классического: что скрывают диетологи

Многие десятилетиями верили, что путь к стройности лежит через обезжиренные молочные продукты. Но современные исследования и мнение диетологов всё чаще опровергают этот миф, раскрывая неожиданные факты о привычном твороге.

Обезжиренный творог принято считать диетическим выбором, но его польза далеко не однозначна. Искусственное удаление жира нарушает природный баланс нутриентов. В результате продукт теряет способность полноценно усваивать жирорастворимые витамины A, D, E и K. А без них кальций, ради которого чаще всего едят творог, не выполняет свою главную функцию — укрепление костей и зубов.

К тому же для улучшения вкуса и консистенции производители нередко добавляют крахмал, сахар или загустители. Эти компоненты не только снижают ценность продукта, но и могут провоцировать резкие скачки уровня сахара в крови.

Творог средней жирности (5–9%) сохраняет естественный вкус и надолго дарит чувство сытости. Натуральные молочные жиры помогают усваивать белок, поддерживают гормональный баланс и снабжают организм фосфолипидами, необходимыми для работы мозга. Такой продукт превращается не в легкий перекус, а в полноценный приём пищи.

Научные данные подтверждают: умеренное потребление натуральных молочных жиров не связано с набором лишнего веса или болезнями сердца. Более того, продукты с естественной жирностью становятся частью гармоничного рациона.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Главное правило — мера. Небольшая порция качественного творога средней жирности принесет гораздо больше пользы, чем килограмм обезжиренного. Выбор в пользу цельного продукта — это не просто белок, а целый комплекс питательных веществ, которые работают вместе на здоровье организма.

Отказ от страха перед жирами позволяет выстраивать более здоровые отношения с едой. Важно смотреть не на цифры на упаковке, а на то, насколько продукт сохраняет свою природную ценность.

