Обалденная запеканка по-венгерски с картофелем и колбасой! Потрясающий ужин — мясо по-французски отдыхает

Эта простая венгерская запеканка с картошкой станет настоящим спасением, когда нужно накормить семью вкусно и быстро. Слои нежного картофеля, ароматной копченой колбасы и питательных яиц под сливочной сметанной шапкой и хрустящей сырной корочкой создают идеальную гармонию вкусов. Блюдо получается настолько сытным и самодостаточным, что не требует никаких дополнений, кроме разве что свежего овощного салата. Аппетитный запах, разносящийся по кухне во время готовки, соберет всех домочадцев за столом еще до того, как вы достанете запеканку из духовки!

Приготовление

Возьмите 4 большие картофелины, 4 яйца, 200 г копченой колбасы, 50 г сыра, 4 ст. л. сметаны, соль, перец и масло для смазывания. Картофель отварите в мундире до полуготовности, очистите и нарежьте кружками. Выложите в смазанную маслом форму, посолите. Колбасу нарежьте кружочками, распределите поверх картофеля. Сваренные вкрутую яйца нарежьте кружками и уложите третьим слоем. Сметану смешайте с солью и перцем, полейте запеканку. Посыпьте тертым сыром и запекайте 15–20 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.