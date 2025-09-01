Обалденная куриная колбаса — вкуснее магазинной! Будете готовить постоянно

Будете готовить постоянно! Обалденная куриная колбаса — вкуснее магазинной! Откажитесь от колбасы с добавками и консервантами! Эта домашняя версия — сочная, ароматная и полностью натуральная. С минимальным количеством жира и высоким содержанием белка, она идеально подходит для ПП-рациона.

Ингредиенты

Куриное филе (грудка) — 400 г

Филе бедра — 600 г

Сливки 30% — 80 мл

Соль — 1 ч. л.

Чеснок сушёный — 1 ч. л.

Перец чёрный молотый — по вкусу

Приготовление

Мясо промойте, обсушите и нарежьте кубиками. Измельчите в блендере или пропустите через мясорубку до однородности. Добавьте сливки, специи, тщательно вымесите фарш (5–7 минут). Сформируйте колбаски, завернув массу в рукав или фольгу (форма — на ваше усмотрение). Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 50 минут.

Охладите, нарежьте кружочками. Идеально сочетается с овощными салатами, яичницей на завтрак, цельнозерновыми тостами.

