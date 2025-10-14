О фигуранте дела экс-замглавы Минобороны Иванова выяснили интересную деталь Фигурант дела Иванова Крыжановский покинул Россию почти 10 лет назад

Выяснилась неожиданная деталь о фигуранте дела экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова — учредитель лопнувшего банка «Интеркоммерц» Павел Крыжановский уехал из России за 9,5 лет до возбуждения производства. Соответствующие данные представила защита, передает РИА Новости.

Адвокат указывает, что Крыжановский выехал из РФ за 9,5 лет до возбуждения уголовного дела. Ссылается, что защитой представлены документы, подтверждающие его законное проживание, — гласят материалы дела.

Защитник заявил в суде, что его подзащитный не мог знать о предъявленных обвинениях. Якобы ему не приходило никаких уведомлений по адресу регистрации. Отмечается, что Крыжановский объявлен в международный розыск. Суд заочно выдал разрешение на его арест.

Ранее новым фигурантом в деле о хищении у Минобороны РФ стал бывший глава Военно-строительной компании Андрей Белков. По версии следствия, миллиарды рублей были выведены при строительстве в ДНР по госконтрактам. Правоохранители сообщили, что Белков дал показания на Иванова в рамках нового уголовного дела.

