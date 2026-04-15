15 апреля 2026 в 11:31

Нужны молоко, мука и немного сыра — эти рогалики всегда выходят идеальными и без заморочек

Фото: D-NEWS.ru
Рогалики — это далеко не только про сладкий мак или джем. Эта версия с сыром кардинально меняет представление о привычной выпечке.

Что понадобится

Молоко — 250 мл, дрожжи сухие — 7 г, сахар — 2 ст. л., мука пшеничная — 450–500 г, соль — 1 ч. л., масло сливочное — 50 г, сыр (полутвердый, например гауда или чеддер) — 200 г, яйцо — 1 шт.

Как готовлю

В теплом молоке растворяю дрожжи, 1 ст. л. сахара и 1 ст. л. муки — оставляю опару на 20 минут. Просеиваю муку, добавляю соль, сахар, опару, остатки молока. Замешиваю тесто.

Добавляю масло, вымешиваю до эластичности. Расстойка 40 минут. Делю на 10 частей. Раскатываю в овалы. На одну половину кладу сыр, вторую половину нарезаю бахромой.

Сворачиваю рулетом. Расстойка 15 минут. Смазываю яйцом с молоком. Выпекаю при 200 °C 20 минут.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
