Нужен идеальный тирамису? Уберите этот ингредиент из классического рецепта

Такой тирамису — это модернизированная версия классического итальянского десерта, которая сохраняет все вкусовые качества оригинального рецепта. Нежный крем на основе маскарпоне и взбитых сливок создает воздушную текстуру, а пропитка из кофе придает характерный аромат.

500 г сливок 33% жирности взбивают с 300 г сахарной пудры до устойчивых пиков. Добавляют 500 г маскарпоне и аккуратно перемешивают лопаткой. 2 ч. л. молотого кофе заваривают в 2 стаканах кипятка, остужают. Печенье савоярди быстро обмакивают в остывшем кофе и выкладывают в форму первым слоем. Сверху распределяют половину крема, повторяют слои. Убирают в холодильник на 6-8 часов. Перед подачей обильно посыпают 2 ст. л. какао-порошка.

