Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 14:06

Нужен идеальный тирамису? Уберите этот ингредиент из классического рецепта

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Такой тирамису — это модернизированная версия классического итальянского десерта, которая сохраняет все вкусовые качества оригинального рецепта. Нежный крем на основе маскарпоне и взбитых сливок создает воздушную текстуру, а пропитка из кофе придает характерный аромат.

500 г сливок 33% жирности взбивают с 300 г сахарной пудры до устойчивых пиков. Добавляют 500 г маскарпоне и аккуратно перемешивают лопаткой. 2 ч. л. молотого кофе заваривают в 2 стаканах кипятка, остужают. Печенье савоярди быстро обмакивают в остывшем кофе и выкладывают в форму первым слоем. Сверху распределяют половину крема, повторяют слои. Убирают в холодильник на 6-8 часов. Перед подачей обильно посыпают 2 ст. л. какао-порошка.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

еда
десерты
рецепты
тирамису
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском регионе занялись «перевоспитанием» алкомаркетов
Додик попросил Лаврова помочь Республике Сербской в ООН
Юрист объяснил, куда жаловаться на банк в случае удержания им денег
В «Газели» на трассе в сторону Петербурга нашли полтонны эфедрона
Политолог рассказал, стоит ли ждать отставки Макрона
Раскрыто, как украинские военные проворонили удар по Генштабу ВСУ в Киеве
Протестующие в Непале хотят назначить премьером бывшего рэпера
Пьяный мужчина ограбил автобус ради мелочи из кассы водителя
Лучший отдых с детьми в сентябре: 10 идей для поездки
Появились кадры с издевательствами над мобилизованными ВСУ в ходе обучения
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 9 сентября
Чистяков высказался о непопадании в список на олимпийскую квалификацию
Россиянам объяснили, какая форма получения льгот наиболее выгодная
В РПЦ призвали обложить россиян десятиной
Россиянка проглотила иглу для чистки каналов во время приема стоматолога
Военэксперт ответил, какими дронами ВСУ могли атаковать Сочи
Иностранец убил приятеля после бытовой ссоры в Башкирии
«Мы жестко осуждаем»: в МИД набросились на Запад из-за Додика
Конькобежка Саютина раскрыла, как узнала о допуске к квалификации Олимпиады
Пленный ВСУ раскрыл, чем их накачивали командиры
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.