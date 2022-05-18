Нутрициолог рассказала о «методе тарелки» для избавления от жира на животе Нутрициолог Мисько: избавиться от жира на животе поможет питание по «методу тарелки»

«Метод тарелки» / Фото shutterstock.com

Избавиться от жира на животе поможет питание по «методу тарелки», рассказала нутрициолог Екатерина Мисько изданию Pravda.Ru. При этом сжигать жир локально невозможно, тренировка пресса только укрепит мышцы живота, предупредила она. Но при общей потере лишнего веса он уйдёт и с конкретных частей тела.

Да, с «проблемных» мест жир будет уходить медленнее, но всё равно будет. Лучший способ сбросить вес — это питаться по методу тарелки. Используя этот принцип, можно очень просто сделать каждый приём пищи сбалансированным, — сказала Мисько.

Он описала метод так: половину тарелки должны занимать овощи и фрукты, четверть — полезные белки (рыба, птица, орехи, морепродукты, бобовые) и ещё четверть нужно заполнить сложными углеводами и цельнозерновыми. В качестве последних можно выбрать овсянку, гречку, киноа, неочищенный рис, макароны из пшеницы твердых сортов или цельнозерновой хлеб.

Кроме того, Мисько порекомендовала ограничить употребление продуктов из белой муки и с сахаром, как и сладкой газировки.

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