Без сахара, но с кайфом: нежный яблочный брауни для худеющих сладкоежек

Без сахара, но с кайфом: нежный яблочный брауни для худеющих сладкоежек

Этот яблочный брауни — настоящая находка для любителей сладкого, следящих за фигурой. Без муки и сахара, но с насыщенным шоколадным вкусом и нежной текстурой, он станет идеальным завершением ужина или полезным перекусом.

Ингредиенты:

яблоки — 4 шт.;

яйца — 4 шт.;

какао-порошок — 4 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

кокосовое масло — 1 ст. л.

Приготовление:

Очистите яблоки от кожуры и нарежьте кубиками. Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной массы. Вылейте тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекайте 40 минут при 180°C до готовности.

Готовый брауни получается влажным внутри с аппетитной корочкой сверху. Подавайте его слегка остывшим — так лучше раскрывается вкус.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.