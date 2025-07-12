Без сахара, но с кайфом: нежный яблочный брауни для худеющих сладкоежек

Этот яблочный брауни — настоящая находка для любителей сладкого, следящих за фигурой. Без муки и сахара, но с насыщенным шоколадным вкусом и нежной текстурой, он станет идеальным завершением ужина или полезным перекусом.
Ингредиенты:
- яблоки — 4 шт.;
- яйца — 4 шт.;
- какао-порошок — 4 ст. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- кокосовое масло — 1 ст. л.
Приготовление:
- Очистите яблоки от кожуры и нарежьте кубиками.
- Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной массы.
- Вылейте тесто в форму, застеленную пергаментом.
- Выпекайте 40 минут при 180°C до готовности.
Готовый брауни получается влажным внутри с аппетитной корочкой сверху. Подавайте его слегка остывшим — так лучше раскрывается вкус.
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