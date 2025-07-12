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12 июля 2025 в 13:56

Без сахара, но с кайфом: нежный яблочный брауни для худеющих сладкоежек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот яблочный брауни — настоящая находка для любителей сладкого, следящих за фигурой. Без муки и сахара, но с насыщенным шоколадным вкусом и нежной текстурой, он станет идеальным завершением ужина или полезным перекусом.

Ингредиенты:

  • яблоки — 4 шт.;
  • яйца — 4 шт.;
  • какао-порошок — 4 ст. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • кокосовое масло — 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Очистите яблоки от кожуры и нарежьте кубиками.
  2. Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной массы.
  3. Вылейте тесто в форму, застеленную пергаментом.
  4. Выпекайте 40 минут при 180°C до готовности.

Готовый брауни получается влажным внутри с аппетитной корочкой сверху. Подавайте его слегка остывшим — так лучше раскрывается вкус.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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