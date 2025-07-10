Это нужно яблоне, чтобы плоды стали сладкими, без гнили и червоточин

Это нужно яблоне, чтобы плоды стали сладкими, без гнили и червоточин

В период плодоношения яблоня особенно нуждается во внимании. Рассказываем, что нужно делать, чтобы плоды стали сладкими, крупными, сочными, без гнили и червоточин!

Яблоне необходим калий и фосфор — эти элементы отвечают за сахаристость плодов и их размер (вносите 30 г суперфосфата и 20 г сульфата калия на 1 м² приствольного круга). Полив должен быть регулярным (2–3 ведра воды на взрослое дерево раз в 10 дней), но без переувлажнения — застой воды вызывает растрескивание яблок.

Защита от вредителей критична: обрабатывайте крону при появлении плодожорки, а ствол оборачивайте ловчими поясами. Нормируйте завязи — удаляйте 30–40% мелких или поврежденных плодов, чтобы оставшиеся получили больше питательных веществ. Мульчируйте приствольный круг компостом слоем 5–7 см — это сохранит влагу и защитит корни от перегрева.

Не используйте азотные удобрения (мочевину, навоз) с июля — они провоцируют рост побегов в ущерб плодам.

Ранее стало известно, какие грядки нельзя поливать водой из озера и рек.