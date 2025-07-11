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11 июля 2025 в 11:49

Пирог с яблоками по новому рецепту! Хорош нет слов! Все вмешали и в духовку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблочный пирог за 10 минут — вкуснее торта! Этот рецепт перевернул мое представление о домашней выпечке. Такого нежного, ароматного пирога я еще не пробовала — сочная яблочная начинка, хрустящая корочка, а готовится он буквально за несколько минут! Теперь это мой коронный десерт для неожиданных гостей и воскресных чаепитий.

Берем 3 крупных яблока (лучше кисло-сладких), очищаем от кожуры и нарезаем тонкими дольками. Сбрызгиваем соком половинки лимона — так они не потемнеют и приобретут приятную кислинку. В миске смешиваем 1 стакан муки, 1 стакан сахара, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотку соли. Добавляем 3 яйца и 100 мл растопленного сливочного масла, быстро взбиваем венчиком до гладкого теста.

В смазанную маслом форму выливаем половину теста, распределяем яблочные дольки веером, сверху — оставшееся тесто. Посыпаем 1 ст. л. сахара с корицей для хрустящей карамельной корочки. Ставим в разогретую до 180 °C духовку на 40–45 минут. Проверяем готовность зубочисткой — она должна выходить сухой.

Секрет успеха — дать пирогу немного остыть в форме, тогда он не развалится при нарезке. Подаем теплым, посыпав сахарной пудрой или полив медом.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденный пирог с капустой за 20 минут! Из готового теста и без хлопот!

рецепты
пироги
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
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