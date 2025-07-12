Стало известно, от каких комплексов страдает Зеленский Депутат Цеков: у Зеленского есть комплекс неполноценности и мания преследования

Президент Украины Владимир Зеленский страдает от комплекса неполноценности, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя Госсовета Республики Крым Сергей Цеков. По его словам, у украинского лидера также может быть мания преследования.

Это объясняет его нынешнее поведение. Зеленский с комплексами рос, судьба сыграла так, что он достиг результатов как комедийный актер, потом стал президентом. Вполне возможно, что у него развились комплекс неполноценности, мания преследования, комплекс обиженного, — считает Цеков.

Ранее глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что в детстве президента Украины часто били. По его словам, причиной нередких взбучек были невысокий рост будущего главы государства и происхождение.

Как отметил парламентарий, с годами Зеленский выработал принцип поведения «ударь сильнейшего, и тогда остальные поймут, что с тобой стоит иметь дело». По словам Арахамии, это стало для украинского лидера жизненным ориентиром.

Ранее супруга Зеленского Елена сделала неожиданное признание в документальном фильме о главе Украины. По ее словам, в 2019 году она тайно надеялась на поражение мужа на президентских выборах, хотя никогда не озвучивала это публично.