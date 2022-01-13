Нутрициолог рассказала о еде, которая поможет сохранить молодость

К ранним морщинам, дряблости кожи и тусклому цвету лица приводит конечный продукт гликации (КПГ), рассказала нутрициолог Анна Елькина. Она обратила особое внимание на то, что важную роль играет способ приготовления продуктов, передаёт Pravda.Ru.

Допустим, вы перешли на здоровый образ жизни — купили фермерские яйца, готовите салатики, покупаете курочек у знакомых, морепродукты в лучших магазинах. А приготовление еды на гриле создаёт КПГ, жареная корочка «разрушает» вашу молодость и красоту. Важно не только то, что мы едим, но и как готовим, — подчеркнула Елькина.

Рассуждая о правильном с точки зрения борьбы со старением способе приготовления пищи, нутрициолог посоветовала тушить, запекать, жарить на медленном огне, избегая появления корки. Елькина также порекомендовала потреблять меньше продуктов животного происхождения, таких как красное мясо, рыба и сыр. Помимо этого, продолжила врач, стоит ограничить излишки сахара в рационе.

Кушайте брокколи, авокадо, который содержит жиры Омега, много калия для сердца, биотин, антиоксиданты, является иммуностимулятором, снижает «плохой» холестерин и повышает «хороший», — резюмировала Елькина.

Ранее нутрициолог Елькина дала четыре совета для быстрого похудения. По её словам, для этого нужно есть больше пищи с клетчаткой и овощей, пить чистую воду из расчёта 30 мл на килограмм веса, сытно завтракать и не переедать на ужин.