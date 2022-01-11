Нутрициолог дала четыре совета для быстрого похудения

Чтобы быстро похудеть , россиянам стоит есть больше пищи с клетчаткой и овощей, пить чистую воду из расчёта 30 мл на килограмм веса, сытно завтракать и не переедать на ужин, посоветовала нутрициолог Анна Елькина. Она подчеркнула, что овощи также могут замедлить процесс старения, пишет Pravda.Ru.

Попробуйте включать овощи в каждый приём пищи в течение недели. Приятные последствия: уходят отёки, снижается тяга к вредной пище, возникает лёгкость и комфорт в пищеварительном тракте после еды. Внедрив данный принцип, справитесь с запорами и тяжестью, так как сможете очистить организм, — рассказала Елькина.

Она порекомендовала россиянам пить больше чистой воды, так как она очищает организм и выводит токсины. Помимо этого, продолжила нутрициолог, каждую чашку кофе нужно запивать одним стаканом воды. По словам Елькиной, завтракать стоит сытно, так как в противном случае человек рискует остаться без энергии в середине рабочего дня. Нутрициолог напомнила, что уже к 16:00 организм начинает «готовиться ко сну», снижая активность поджелудочной железы. В связи с этим она посоветовала ужинать белковой пищей, например, птицей, рыбой или морепродуктами, а на гарнир подавать овощи.

Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала не нагружать организм паникой и дополнительным стрессом, если после новогодних праздников нужно скинуть несколько килограммов. Она порекомендовала пить больше воды с лимоном, чтобы вывести лишнюю жидкость из организма.