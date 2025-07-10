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10 июля 2025 в 05:45

«Нутеллу» в магазине больше не покупаю! Домашняя альтернатива на молоке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Нутеллу» в магазине больше не покупаю! Домашняя альтернатива на молоке, муке и орехах! Магазинной шоколадной пасте доверия мало, особенно если покупаешь для детей. А вот домашний вариант «Нутеллы» получается вкусным, ароматным, густым и с натуральными ингредиентами. Без консервантов, красителей и пальмового масла. А с добавкой орехов — выходит то, что нужно к утреннему тосту или блинчикам.

Ингредиенты

  • Молоко — 1 ст.
  • Мука — 1,5 ст. л.
  • Сахар — 1 ст.
  • Какао — 2 ст. л.
  • Сливочное масло — 1 ст. л.
  • Грецкие или лесные орехи — 3 ст. л.

Приготовление

  1. Смешайте сахар, муку и какао. Вливайте молоко частями, постоянно размешивая. Поставьте на слабый огонь, доведите до кипения. Орехи очистите, обжарьте и измельчите. Добавьте орехи и масло в пасту. Варите до густоты, как у сметаны. Остудите, переложите в банку и уберите в холодильник.

Ранее мы готовили трюфели из сгущенки и какао за 10 минут. Лучше любых магазинных конфет!

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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