«Нутеллу» в магазине больше не покупаю! Домашняя альтернатива на молоке, муке и орехах! Магазинной шоколадной пасте доверия мало, особенно если покупаешь для детей. А вот домашний вариант «Нутеллы» получается вкусным, ароматным, густым и с натуральными ингредиентами. Без консервантов, красителей и пальмового масла. А с добавкой орехов — выходит то, что нужно к утреннему тосту или блинчикам.

Ингредиенты

Молоко — 1 ст.

Мука — 1,5 ст. л.

Сахар — 1 ст.

Какао — 2 ст. л.

Сливочное масло — 1 ст. л.

Грецкие или лесные орехи — 3 ст. л.

Приготовление

Смешайте сахар, муку и какао. Вливайте молоко частями, постоянно размешивая. Поставьте на слабый огонь, доведите до кипения. Орехи очистите, обжарьте и измельчите. Добавьте орехи и масло в пасту. Варите до густоты, как у сметаны. Остудите, переложите в банку и уберите в холодильник.

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