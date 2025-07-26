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26 июля 2025 в 07:15

Паста с курицей по-тоскански со сливочным соусом! Вкус из Италии дома

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Паста с курицей по-тоскански со сливочным соусом! Вкус из Италии дома! Это блюдо сочетает нежную курицу, хрустящий бекон и пасту в роскошном сливочно-томатном соусе с шпинатом и пармезаном – настоящий итальянский обед у вас на столе!

Ингредиенты

  • Паста феттуччине – 340 г
  • Куриное филе – 450 г (нарезать кубиками 2 см)
  • Бекон – 4 ломтика (рубленый)
  • Чеснок – 2 зубчика (измельчённый)
  • Помидоры сливовидные – 4 шт. (мелко нарезанные)
  • Сливки 20% – 250 мл
  • Шпинат свежий – 140 г
  • Пармезан – 3/4 ст. (тёртый)
  • Базилик свежий – 3 ст. л. (рубленый)
  • Соль, перец – по вкусу

Приготовление

  1. Паста: отварите феттуччине в подсоленной воде до аль денте.
  2. Бекон: обжарьте на сухой сковороде до хруста (8 мин), переложите на тарелку.
  3. Курица: на той же сковороде обжарьте кубики филе до золотистости (6-7 мин), посолив и поперчив. Снимите с огня.
  4. Соус: на оставшемся жире пассеруйте чеснок (30 сек), добавьте помидоры и сливки. Доведите до кипения, введите шпинат.
  5. Сборка: верните в сковороду бекон, курицу и пасту. Посыпьте пармезаном, перемешайте.

Подавайте, украсив базиликом. Идеально с бокалом белого вина!

Ранее мы готовили ресторанное блюдо дома! Паста с беконом и томатами под творожным сыром.

курица
паста
бекон
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простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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