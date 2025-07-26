Паста с курицей по-тоскански со сливочным соусом! Вкус из Италии дома! Это блюдо сочетает нежную курицу, хрустящий бекон и пасту в роскошном сливочно-томатном соусе с шпинатом и пармезаном – настоящий итальянский обед у вас на столе!
Ингредиенты
- Паста феттуччине – 340 г
- Куриное филе – 450 г (нарезать кубиками 2 см)
- Бекон – 4 ломтика (рубленый)
- Чеснок – 2 зубчика (измельчённый)
- Помидоры сливовидные – 4 шт. (мелко нарезанные)
- Сливки 20% – 250 мл
- Шпинат свежий – 140 г
- Пармезан – 3/4 ст. (тёртый)
- Базилик свежий – 3 ст. л. (рубленый)
- Соль, перец – по вкусу
Приготовление
- Паста: отварите феттуччине в подсоленной воде до аль денте.
- Бекон: обжарьте на сухой сковороде до хруста (8 мин), переложите на тарелку.
- Курица: на той же сковороде обжарьте кубики филе до золотистости (6-7 мин), посолив и поперчив. Снимите с огня.
- Соус: на оставшемся жире пассеруйте чеснок (30 сек), добавьте помидоры и сливки. Доведите до кипения, введите шпинат.
- Сборка: верните в сковороду бекон, курицу и пасту. Посыпьте пармезаном, перемешайте.
Подавайте, украсив базиликом. Идеально с бокалом белого вина!
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