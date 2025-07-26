Паста с курицей по-тоскански со сливочным соусом! Вкус из Италии дома

Паста с курицей по-тоскански со сливочным соусом! Вкус из Италии дома

Паста с курицей по-тоскански со сливочным соусом! Вкус из Италии дома! Это блюдо сочетает нежную курицу, хрустящий бекон и пасту в роскошном сливочно-томатном соусе с шпинатом и пармезаном – настоящий итальянский обед у вас на столе!

Ингредиенты

Паста феттуччине – 340 г

Куриное филе – 450 г (нарезать кубиками 2 см)

Бекон – 4 ломтика (рубленый)

Чеснок – 2 зубчика (измельчённый)

Помидоры сливовидные – 4 шт. (мелко нарезанные)

Сливки 20% – 250 мл

Шпинат свежий – 140 г

Пармезан – 3/4 ст. (тёртый)

Базилик свежий – 3 ст. л. (рубленый)

Соль, перец – по вкусу

Приготовление

Паста: отварите феттуччине в подсоленной воде до аль денте. Бекон: обжарьте на сухой сковороде до хруста (8 мин), переложите на тарелку. Курица: на той же сковороде обжарьте кубики филе до золотистости (6-7 мин), посолив и поперчив. Снимите с огня. Соус: на оставшемся жире пассеруйте чеснок (30 сек), добавьте помидоры и сливки. Доведите до кипения, введите шпинат. Сборка: верните в сковороду бекон, курицу и пасту. Посыпьте пармезаном, перемешайте.

Подавайте, украсив базиликом. Идеально с бокалом белого вина!

Ранее мы готовили ресторанное блюдо дома! Паста с беконом и томатами под творожным сыром.