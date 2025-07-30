Нежные блинчики для похудения! Всего 98 калорий в 100 граммах! Эти воздушные блинчики — идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой. Они получаются тонкими, ажурными и совершенно не вредят вашей диете.

Ингредиенты (на 8–10 блинов)

Обезжиренный кефир — 250 мл

Кукурузный крахмал — 30 г

Яйца — 2 шт.

Соль — 1/3 ч. л.

Сахарозаменитель — по вкусу

Сода — 1/2 ч. л.

Уксус 9% — 1 ч. л. (необязательно)

Масло для жарки — 1 ч. л.

Приготовление

В глубокой миске смешайте все сухие ингредиенты: крахмал, соль, сахарозаменитель и соду. В отдельной посуде взбейте яйца с кефиром до однородности. Постепенно вводите жидкую смесь в сухие компоненты, постоянно помешивая венчиком, чтобы избежать комочков. Если используете уксус, добавьте его в самом конце и сразу приступайте к выпечке. Разогрейте антипригарную сковороду на среднем огне, слегка смажьте маслом (можно добавить масло прямо в тесто). Наливайте тесто тонким слоем, распределяя по всей поверхности. Жарьте до появления пузырьков и золотистого цвета, затем аккуратно переверните. Готовые блинчики получаются воздушными и нежными.

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