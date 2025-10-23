Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 19:28

Ноябрьский посев — летний восторг! Этот красавец с цветами-бабочками подарит фейерверк красок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Посадите в ноябре невероятную эшшольцию — и следующим летом вы получите фейерверк красок в своем саду! Этот удивительный цветок можно смело сеять в промерзшую землю в конце осени, когда другие растения давно спят.

Просто рассыпьте семена по поверхности уплотненной почвы и слегка притопчите — весной они дружно взойдут, как только прогреется земля. При ноябрьском посеве летний восторг гарантирован! Эшшольция поразит вас своими шелковистыми цветами-бабочками солнечных оттенков: от нежно-кремовых до ярко-оранжевых и малиновых. Ее ажурная сизо-зеленая листва красива сама по себе, а цветы напоминают тончайший шелк. Этот однолетник невероятно засухоустойчив, цветет с июня до самых заморозков и совершенно не требует ухода.

Он создаст в вашем саду эффект дикого луга и будет самосеяться год за годом, каждый раз появляясь в новых местах и создавая неповторимые природные композиции. Запомните, этот красавец с цветами-бабочками подарит фейерверк красок.

Ранее был назван многолетник, который не боится снега и тени: сажаешь в октябре — цветет уже в марте.

Дарья Иванова
Д. Иванова
