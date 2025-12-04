Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Новогодние трайфлы с мандарином: можно приготовить заранее и не суетиться 31 декабря

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Новогодние трайфлы с мандарином — прекрасная идея для чаепития в праздничную ночь. Это простой вариант десерта, который можно приготовить заранее и не суетиться 31 декабря, когда дел и без того навалом.

Для бисквита взбейте 3 яйца с 100 г сахара, добавьте 100 г муки и выпекайте 20 минут при 180 °C. Для крема взбейте 300 мл сливок 33% с 50 г сахарной пудры, добавьте 200 г творожного сыра. Готовый бисквит поломайте на небольшие кусочки. 3 мандарина очистите и разберите на дольки, удалив белые пленки. В прозрачные стаканы или креманки выкладывайте слоями: бисквитную крошку, творожно-сливочный крем. Повторите слои, завершив мандаринами. Дайте трайфлам пропитаться в холодильнике 2–3 часа.

Вкус этого десерта — невероятно нежный и воздушный. Эти трайфлы станут жемчужиной вашего новогоднего стола! Их можно приготовить заранее, например 30 декабря, однако в этом случае не стоит сразу украшать мандаринами, чтобы они не потеряли свой вкус и вид.

Ранее стало известно, как приготовить порционный десерт в стаканах «Банановый пломбир»: на праздник, Новый год и каждый день.

Проверено редакцией
рецепты
десерты
мандарины
Новый год
Дарья Иванова
Д. Иванова
