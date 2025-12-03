Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Новогоднее горячее за 10 минут подготовки: картофельный батон в беконе — простые ингредиенты и невероятный вкус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Новогоднее горячее за 10 минут подготовки: картофельный батон в беконе — простые ингредиенты и невероятный вкус. Если у вас совсем нет времени на сложные блюда, этот рецепт станет настоящим спасением. Он готовится невероятно быстро, а выглядит как эффектное праздничное угощение, которое гарантированно удивит гостей.

Для приготовления вам понадобится: 300 г бекона (ломтиками), 300 г куриного филе, 3-5 картофелин, 100 г сыра (по желанию), соль, специи и перец по вкусу.

Как приготовить: На противне или в прямоугольной форме для кекса форме выложите ломтики бекона внахлёст, чтобы получились свисающие края и чтобы дно было застелено беконом.. Куриное филе и очищенный картофель нарежьте тонкими ломтиками. В центр, на бекон, выкладывайте слоями: картофель, курицу, снова картофель. Каждый слой слегка солите и перчите. При желании добавьте между слоями немного тёртого сыра. Аккуратно заверните края бекона поверх начинки, формируя аккуратный «мешочек» или рулет. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 30-40 минут до румяности бекона и мягкости картофеля.

Получается очень сочно, ароматно и невероятно вкусно. Обязательно попробуйте!

Ранее мы делились рецептом простой закуски «Мешочки». Готовим на Новый год и любой праздник — фишка в начинке с копченым сыром.

Проверено редакцией
