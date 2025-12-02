Картофельное сабджи с ананасом: готовлю к ужину вегетарианское блюдо, которое удивит вкусом

Это индийское блюдо стало для меня настоящим открытием — картофель в пикантном карри с неожиданными сладкими нотами ананаса создает удивительную гармонию вкусов. Ароматная асафетида и свежая кинза делают блюдо по-настоящему аутентичным. Такой ужин готовится быстро, но запоминается надолго.

Готовлю я так: 400 граммов картофеля очищаю и нарезаю кубиками, 100 граммов сладкого перца — соломкой. В глубокой сковороде разогреваю растительное масло, добавляю половину чайной ложки асафетиды и щепотку смеси карри — томлю специи 30 секунд до аромата. Кладу картофель и обжариваю 5–7 минут, затем добавляю перец и 300 граммов кусочков ананаса. Солю, накрываю крышкой и тушу на среднем огне около 15 минут, пока картофель не станет мягким. В конце обильно посыпаю свежей кинзой. Подаю как самостоятельное блюдо или с рисом басмати — получается сытно, ароматно и необычно.

