Никакой расстойки и возни: творожные лепешки «Ленивые» с укропом жарятся на сковороде — нежнее пуха, сытнее питы

Беру творог, яйца и муку и жарю на сковороде творожные лепешки «Ленивые» с укропом, которые получаются нежнее пуха и сытнее питы.

Получается обалденная вкуснятина: мягкие, воздушные лепешки с румяной корочкой, внутри — нежная, чуть влажная творожная сердцевина, а аромат свежего укропа делает их такими аппетитными, что устоять невозможно.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога, 2 яйца, 3–4 столовые ложки муки, большой пучок укропа, 1 чайная ложка соли, 1/2 чайной ложки черного перца, растительное масло для жарки. Творог разомните вилкой или пробейте блендером до однородной пасты. Добавьте яйца, соль, перец, тщательно перемешайте. Муку всыпайте постепенно — тесто должно получиться мягким, слегка липнущим к рукам.

Укроп мелко порубите, добавьте в тесто и перемешайте. Влажными руками сформируйте небольшие лепешки. Разогрейте сковороду с маслом, выложите лепешки и жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной, йогуртом или просто к чаю — эти лепешки исчезают быстрее, чем вы успеете их перевернуть.

