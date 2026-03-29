29 марта 2026 в 11:30

Никакой расстойки и возни: творожные лепешки «Ленивые» с укропом жарятся на сковороде — нежнее пуха, сытнее питы

Беру творог, яйца и муку и жарю на сковороде творожные лепешки «Ленивые» с укропом, которые получаются нежнее пуха и сытнее питы.

Получается обалденная вкуснятина: мягкие, воздушные лепешки с румяной корочкой, внутри — нежная, чуть влажная творожная сердцевина, а аромат свежего укропа делает их такими аппетитными, что устоять невозможно.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога, 2 яйца, 3–4 столовые ложки муки, большой пучок укропа, 1 чайная ложка соли, 1/2 чайной ложки черного перца, растительное масло для жарки. Творог разомните вилкой или пробейте блендером до однородной пасты. Добавьте яйца, соль, перец, тщательно перемешайте. Муку всыпайте постепенно — тесто должно получиться мягким, слегка липнущим к рукам.

Укроп мелко порубите, добавьте в тесто и перемешайте. Влажными руками сформируйте небольшие лепешки. Разогрейте сковороду с маслом, выложите лепешки и жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной, йогуртом или просто к чаю — эти лепешки исчезают быстрее, чем вы успеете их перевернуть.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Читайте также
Две картошки и пачка творога — толчем и на сковородку: пирожки по-деревенски — рецепт проще простого
Две картошки и пачка творога — толчем и на сковородку: пирожки по-деревенски — рецепт проще простого
Пирог «Стеганое одеяло»: нежный шоколадный бисквит и мягкая творожная начинка
Пирог «Стеганое одеяло»: нежный шоколадный бисквит и мягкая творожная начинка
Две картошки и жареный лук: готовим биточки вкуснее любого фри — подаем с сырно-чесночным соусом
Две картошки и жареный лук: готовим биточки вкуснее любого фри — подаем с сырно-чесночным соусом
Кефир, яйцо и пучок зелени — вот и весь секрет «бойких» лепешек: гора румяной выпечки за 15 минут
Кефир, яйцо и пучок зелени — вот и весь секрет «бойких» лепешек: гора румяной выпечки за 15 минут
Прощайте, скучные пироги — «Выручай-комната» на кефире: готовим за 10 минут
Прощайте, скучные пироги — «Выручай-комната» на кефире: готовим за 10 минут
Мария Левицкая
М. Левицкая
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

