28 марта 2026 в 11:00

Кефир, яйцо и пучок зелени — вот и весь секрет «бойких» лепешек: гора румяной выпечки за 15 минут

Фото: D-NEWS.ru
Беру кефир, яйца и зелень — и пеку «бойкие» лепешки, которые заменяют и хлеб, и пирожки. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, пышные, с хрустящей румяной корочкой, а внутри — нежная мякоть с ароматом укропа и петрушки и тягучими сырными нотками.

Для приготовления вам понадобится: 300 мл кефира, 2 яйца, 200 г муки, 100 г твердого сыра, большой пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), 1 чайная ложка соли, 0,5 чайной ложки соды, растительное масло для жарки. Кефир смешайте с яйцами, солью и содой, дайте постоять 5 минут.

Добавьте просеянную муку, замесите мягкое тесто. Зелень мелко нарежьте, сыр натрите на крупной терке. Вмешайте зелень и сыр в тесто. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя лепешки, обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета.

Подавайте горячими со сметаной или как хлеб к супу. Эта выпечка готовится на раз-два и исчезает так же быстро.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
