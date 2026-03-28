Кефир, яйцо и пучок зелени — вот и весь секрет «бойких» лепешек: гора румяной выпечки за 15 минут

Беру кефир, яйца и зелень — и пеку «бойкие» лепешки, которые заменяют и хлеб, и пирожки. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, пышные, с хрустящей румяной корочкой, а внутри — нежная мякоть с ароматом укропа и петрушки и тягучими сырными нотками.

Для приготовления вам понадобится: 300 мл кефира, 2 яйца, 200 г муки, 100 г твердого сыра, большой пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), 1 чайная ложка соли, 0,5 чайной ложки соды, растительное масло для жарки. Кефир смешайте с яйцами, солью и содой, дайте постоять 5 минут.

Добавьте просеянную муку, замесите мягкое тесто. Зелень мелко нарежьте, сыр натрите на крупной терке. Вмешайте зелень и сыр в тесто. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя лепешки, обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета.

Подавайте горячими со сметаной или как хлеб к супу. Эта выпечка готовится на раз-два и исчезает так же быстро.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.