Охранник супруги Байдена ранил себя в ногу АР: охранявший Джилл Байден агент секретной службы США выстрелил себе в ногу

Охранявший супругу экс-президенты США Джо Байдена Джилл агент секретной службы выстрелил себе в ногу, сообщает Associated Press. Инцидент произошел в международном аэропорту Филадельфии.

Агенту, пострадавшему в инциденте, оперативно оказали медицинскую помощь, и сейчас он находится в больнице. Происшествие не повлияло на функционирование аэропорта.

Как сообщается, Джилл Байден не была вблизи места происшествия. Представители Джо Байдена воздержались от комментариев.

