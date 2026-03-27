27 марта 2026 в 15:30

Не драники и не картофельные оладьи: готовлю сырные лепешки на завтрак — муки ни грамма, а тянутся на полметра

Беру картошку, крахмал и моцареллу — и без единого грамма муки готовлю сырные лепешки, которые заменяют и хлеб, и хачапури. Получается обалденная вкуснятина: тонкие, хрустящие снаружи, а внутри — нежная, тягучая сырная сердцевина, которая тянется за каждый кусочек.

Для приготовления вам понадобится: 2 картофелины, 6 столовых ложек молока, 3 столовые ложки крахмала, 2 столовые ложки майонеза, 175 г моцареллы, 10 г сливочного масла, 2 щепотки соли. Картофель отварите в мундире, остудите, очистите и разомните в пюре.

Добавьте теплое молоко, майонез, соль и крахмал, тщательно перемешайте. Моцареллу натрите на крупной терке или нарежьте мелкими кубиками, вмешайте в картофельную массу. Разогрейте сковороду со сливочным маслом. Выкладывайте лепешки столовой ложкой, обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими — они идеально подходят к супам, салатам или просто как самостоятельная закуска.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
