28 марта 2026 в 12:24

Военэксперт не исключил возможность ударов Ирана по Украине

Военэксперт Матвийчук: Иран может ударить беспилотниками по всей Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иран может нанести удары беспилотниками по всей территории Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, Тегеран может запустить БПЛА через Каспийское море, ответив на заявления президента Владимира Зеленского о готовности поддержать Израиль в ближневосточном конфликте.

Если посмотреть по расстоянию от Ирана до Украины через Каспий, то это даже ближе, чем к саудитам. Мы должны оценивать ситуацию с Зеленским, готовым помочь Израилю и США, как пиар. Тегеран может ответить не пиаром, а непосредственным ударом беспилотниками и ракетами. Полностью вся территория Украины может быть подвержена ударам Ирана, — заявил он.

Военный эксперт отметил, что для удара по Украине Иран может использовать стратегические беспилотники высокой дальности. По его словам, Тегеран может также применить баллистические ракеты.

Среди иранских БПЛА самый знаменитый имеет дальность в пределах 700 км, а стратегические беспилотники обладают дальностью до 1000 км. Ракеты баллистические с общей боевой частью приблизительно полтонны взрывчатки могут летать на 4000 км, — заключил Матвийчук.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова полковник запаса Александр Перенджиев заявил, что только единицы американских военнослужащих смогут вернуться домой живыми в случае начала наземной операции в Иране. По его словам, вероятнее всего, солдаты будут играть роль заградительных батальонов.

Иран
Украина
БПЛА
ракеты
Александрина Гуловская
