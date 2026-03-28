Немцы взмолились о начале переговоров с Россией по поставкам газа Нимайер: Германии нужны переговоры с РФ о поставках газа через «Северный поток»

Германии и Евросоюзу в целом нужно немедленно начать переговоры с Россией о поставках газа по уцелевшей нитке газопровода «Северный поток — 2», заявил в беседе с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. По его словам, также важно договориться о получении другого топлива из РФ.

Мы должны немедленно начать переговоры с Российской Федерацией, чтобы обеспечить нашу энергетическую безопасность, — подчеркнул политик.

По его мнению, главным препятствием на этом пути являются санкции, но возвращение к нормальным отношениям с Москвой избавило бы ЕС от нынешних проблем, уверен Нимайер. Он уточнил, что это особенно важно в условиях, когда практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива.

