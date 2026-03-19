Никакой банальщины: три малоизвестных цветка, которые цветут так буйно, что за ними не видно листвы

Хотите удивить соседей и превратить свою дачу в настоящий райский сад? Обратите внимание на малоизвестные, но невероятно красивые цветы, которые поражают буйным цветением. Никакой банальщины!

Кореопсис мутовчатый — это настоящее золото сада: его ярко-желтые звездчатые цветки покрывают куст сплошным ковром с июня до осени, не требуя практически никакого ухода. Книфофия — экзотическая красавица с соцветиями, напоминающими горящие факелы, которые привлекают восхищенные взгляды.

Эхиноцистис, или «бешеный огурец», за лето создает живописные зеленые ширмы, усыпанные нежными белыми цветами. А гомфрена шаровидная с ее яркими фиолетовыми, розовыми или белыми «пуговками» цветет до заморозков и отлично подходит для сухих букетов. Эти три малоизвестных цветка цветут так буйно, что за ними не видно листвы.

