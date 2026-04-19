Соседи обзавидуются вашему розовому облаку: цветет как серпантин, не болеет, почти не нужен полив

Мюленбергия, или розовая мюли, — это декоративная трава, которая стремительно завоевывает сердца садоводов.

Ее главное преимущество — невероятно эффектное осеннее цветение, которое превращает сад в настоящее розовое облако. В конце лета и начале осени над аккуратным кустиком поднимаются тысячи воздушных розовых метелок, создавая ощущение запущенного серпантина.

Эта трава — настоящий подарок для занятых людей, так как она не болеет и требует минимум ухода. Мюленбергия предпочитает солнечные места, но мирится и с полутенью, а главное — она невероятно засухоустойчива. После укоренения ее можно почти не поливать, ей вполне хватает естественных осадков.

Уход за мюленбергией сводится к одной процедуре в год: ранней весной, до появления новой поросли, ее нужно срезать практически до основания. Это все, что требуется для того, чтобы к концу лета она снова порадовала вас.

