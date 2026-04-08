08 апреля 2026 в 09:30

Цветет крупными колокольчиками с июля до сентября: не болеет, устойчив к вредителям

Платикодон, или ширококолокольчик, — это многолетник, который заслуживает места на каждой даче благодаря своей уникальной красоте и феноменальной неприхотливости.

Его главная фишка — удивительные бутоны: перед цветением они надуваются, превращаясь в забавные шарики-фонарики, а затем распускаются в крупные (до 8 см) пятилепестковые колокольчики. Это зрелище не оставляет равнодушным никого. Цветет платикодон с июля до сентября.

Но главные преимущества платикодона — выносливость и долголетие. Он невероятно морозостоек и прекрасно зимует без укрытия даже в суровых условиях. Посадив его один раз, вы будете любоваться цветением 10 и более лет, ведь пересадка этому растению требуется раз в 6-7 лет.

Уход за ним минимален: он почти не болеет, устойчив к вредителям, предпочитает солнечные места или полутень и нуждается лишь в умеренном поливе. Платикодон отлично смотрится в миксбордерах с флоксами и пионами, в рокариях, а его срезанные цветы долго стоят в вазе.

Дарья Иванова
