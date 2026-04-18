Посадил в мае, а в июне уже цветет: вырастает из семечка в куст за 35 дней

Хотите получить пышный цветущий куст из семечка уже в первом сезоне? Тогда ваш выбор — настурция, настоящий рекордсмен среди однолетников.

Ее крупные семена прорастают всего за 5–7 дней, а уже через 35–40 дней после появления всходов растение превращается в аккуратный, но пышный кустик высотой 20–30 см, сплошь усыпанный яркими цветами.

Настурция невероятно неприхотлива: она прекрасно растет даже на бедных почвах, не боится засухи и прощает забывчивость с поливом.

Еще один бесспорный лидер по скорости — календула (ноготки). Ее семена всходят на 6–8-й день, и цветение наступает примерно через 45 дней, радуя солнечными оранжево-желтыми корзинками до самых заморозков.

Космея — еще одна красавица, которая за 5–7 дней дает всходы, а цветения ждать всего 40–50 дней. Ее ажурная листва и нежные, похожие на ромашки, цветы создают в саду легкое воздушное облако.

Все эти растения можно сеять прямо в открытый грунт в мае, когда земля прогреется, и уже к середине лета наслаждаться результатом.

