И заморозков не боится, и в жару живет без воды: цветок для ленивого сада

И заморозков не боится, и в жару живет без воды: цветок для ленивого сада

Лимнантес — это растение, о котором вы, вероятно, еще не слышали, но оно готово стать вашим фаворитом на даче. Этот однолетник, известный как «яичница» из-за своего окраса, обладает массой преимуществ.

Его главный козырь — феноменальная неприхотливость. Вы можете посеять его всего один раз, и он будет размножаться самосевом, каждый год покрывая землю плотным цветущим ковром из сотен ароматных цветков. Это идеальный выбор для ленивого сада, когда хочется красоты, но нет времени на сложный уход.

Лимнантес не боится весенних заморозков и отлично переносит засуху, поэтому его можно спокойно оставить без полива на время вашего отсутствия. Его выращивание предельно просто: семена можно сеять прямо в открытый грунт в мае. Почва подойдет любая, главное условие — хороший дренаж и солнечное место.

