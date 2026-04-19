Россиянин поплатился за публикацию поддельной фотографии Чубайса

19 апреля 2026 в 10:06

Суд оштрафовал омича за поддельную фотографию Чубайса в нацистской форме

В Омске суд назначил штраф местному жителю за размещение поддельного изображения бывшего главы Роснано Анатолия Чубайса в нацистской форме, об этом говорится в судебных материалах, на которые ссылается РИА Новости. Мужчина дважды опубликовал изображение экс-чиновника в форме немецкого солдата периода Великой Отечественной войны.

Публикации были размещены в социальной сети «ВКонтакте» и в мессенджере Telegram. За это в отношении него составили два протокола по статье КоАП «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».

В суде гражданин заявил, что разместил изображения из-за несогласия с высказываниями и действиями Чубайса. Он также утверждал, что, по его мнению, Чубайс сам неоднократно допускал фашистские лозунги в адрес граждан нашей страны. Кроме того, мужчина пояснил, что не заметил свастику на форме из-за низкого качества изображения.

Суд назначил мужчине штраф в размере 1 тыс. рублей за каждое из двух правонарушений. Решение вступило в законную силу в марте.

Ранее суд арестовал жителя Башкирии на пять суток и оштрафовал на 30 тыс. рублей за систематическое оскорбление участника СВО и дискредитацию армии. Мужчина оставлял в подъезде соответствующие надписи и рисунки со свастикой.

