Никакого теста, никакой муки. Самый вкусный ужин — пицца за 20 минут!

Безуглеводная пицца на куриной основе — сочная альтернатива классике! Этот рецепт переворачивает представление о пицце — нежное куриное «тесто» с хрустящей корочкой и сочной грибной начинкой под сливочным соусом. Идеальный вариант для тех, кто следит за питанием, но не готов отказываться от любимых вкусов. Готовится и в духовке, и на сковороде — выбирайте удобный способ!

700 г куриной грудки измельчите в фарш, смешайте с 2 яйцами, 100 мл молока, 3 ст. л. овсяных хлопьев, солью, перцем, паприкой и орегано. Распределите массу по форме или сковороде, сформировав «корж» толщиной 1 см. Запекайте 20 минут при 200 °C или жарьте под крышкой на среднем огне.

Для начинки обжарьте 500 г шампиньонов с луком на сливочном масле, добавьте 1 ст. л. муки, влейте 200 мл молока и потушите до загустения. Приправьте чесноком. Распределите соус по куриной основе, сверху выложите кружочки помидоров и посыпьте сыром. Запекайте ещё 10 минут до золотистой корочки.

Совет: для хрустящей корочки включите гриль в конце приготовления. Подавайте горячей, украсив свежим базиликом. Такая пицца особенно хороша с зелёным салатом.

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