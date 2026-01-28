Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 12:30

Никаких заварных кремов! Только этот медовик: влажные, как пух, коржи и крем из вареной сгущенки — просто и гениально

Никаких заварных кремов! Только этот медовик: влажные, как пух, коржи и крем из варёной сгущёнки — просто и гениально. Это невероятно простое и безумно вкусное блюдо, идеальное для домашнего праздника или уютного чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: нежные, тающие во рту медовые коржи с лёгкой пряной ноткой и густой, бархатный крем из сгущёнки с маслом, который пропитывает каждый слой.

Для приготовления вам понадобится: для теста: 100 г мёда, 100 г сливочного масла, 2 яйца, 150 г сахара, 1 ч.л. соды, 500 г муки; для крема: банка варёной сгущёнки (400 г), 250 г сливочного масла комнатной температуры. В кастрюле смешайте мёд, масло, сахар и яйца. Нагревайте на среднем огне, помешивая, пока сахар не растворится и масса не станет однородной. Снимите с огня, добавьте соду, перемешайте (масса вспенится), затем постепенно введите муку. Замесите мягкое тесто, разделите его на 8 частей. Каждую часть раскатайте в тонкий корж и выпекайте на пергаменте при 180°C 5-7 минут до золотистого цвета. Горячие коржи сразу подрежьте по тарелке. Для крема взбейте размягчённое масло, постепенно добавляя сгущёнку. Смажьте остывшие коржи кремом, соберите торт. Обмажьте бока и верх, обсыпьте крошкой от обрезков. Дайте настояться в холодильнике минимум 6 часов, а лучше ночь.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

