07 декабря 2025 в 12:30

Никаких больше тортов. Готовлю мини-безе с фисташками и шоколадным муссом — бесподобно вкусно и просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Когда традиционные торты с их плотными коржами и тяжелыми кремами кажутся слишком основательными, а душа просит легкости и изящества, эти мини-безе становятся идеальной альтернативой. Они объединяют в себе все лучшее от изысканного десерта: невесомые хрустящие безе, насыщенный бархатистый шоколадный мусс и пикантную солоноватость фисташек. Такое сочетание текстур и вкусов создает невероятно гармоничную и современную композицию, которая тает во рту, не оставляя чувства тяжести. Эти миниатюрные десерты выглядят по-ресторанному элегантно, но их приготовление — увлекательный процесс, доступный домашнему кондитеру, готовому к кулинарному творчеству.

Для приготовления вам понадобится: для безе — 3 белка (около 100 г), 150 г сахарной пудры, щепотка соли; для шоколадного мусса — 150 г темного шоколада, 150 мл жирных сливок (33%), 1 яйцо + 1 желток, 20 г сахара; для прослойки — 50 г фисташек, 50 г белого шоколада. Белки взбейте со щепоткой соли в крепкую пену, постепенно добавляя сахарную пудру, до устойчивых пиков. Отсадите на противень с пергаментом маленькие гнезда с углублением в центре. Сушите в духовке при 100 °C 1,5–2 часа, затем остудите в выключенной духовке. Для мусса растопите шоколад. Яйцо и желток с сахаром взбейте на водяной бане до загустения, остудите. Взбейте сливки до мягких пиков. Смешайте растопленный шоколад с яичной смесью, затем аккуратно введите взбитые сливки. Фисташки измельчите в крошку, белый шоколад растопите. Каждое безе-гнездо смажьте растопленным белым шоколадом и обваляйте в фисташковой крошке. Заполните центры шоколадным муссом. Уберите в холодильник на 2 часа для стабилизации. Подавайте охлажденными.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

