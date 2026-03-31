Никаких больше слоеных треугольников и конвертиков. Делаю пирог с творогом и зеленью — нежнее хачапури и без дрожжей

Беру творог, яйца и зелень — и пеку пирог с творогом и зеленью, который получается нежнее хачапури, а готовится без дрожжей и лишней возни.

Получается обалденная вкуснятина: мягкое, рассыпчатое тесто, внутри — нежная творожная начинка с ароматом свежего укропа и петрушки, а тонкая румяная корочка делает каждый кусочек таким аппетитным, что устоять невозможно.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г творога, 2 яйца, 100 г сливочного масла, 200 г сметаны, 300 г муки, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка разрыхлителя; для начинки — 300 г творога, 1 яйцо, большой пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), соль и перец по вкусу. Творог для теста протрите через сито, добавьте яйца, растопленное масло, сметану, соль, перемешайте.

Муку смешайте с разрыхлителем, постепенно введите в творожную массу, замесите мягкое тесто. Для начинки творог смешайте с яйцом, рубленой зеленью, солью и перцем. Тесто разделите на две части, раскатайте в пласты. Нижний пласт выложите в форму, распределите начинку, накройте вторым пластом, защипните края.

Смажьте желтком, сделайте проколы вилкой. Выпекайте при 180°С 35–40 минут до золотистого цвета. Подавайте теплым или холодным — этот пирог одинаково хорош и к чаю, и как сытный перекус.

