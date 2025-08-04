Ни подкормок, ни проблем — только море цветов все лето! Секрет пышного сада

Ни подкормок, ни проблем — только море цветов все лето! Секрет пышного сада

Аубреция «Амазонка» — цветущий ковер для вашего сада! Этот многолетник — настоящая находка для тех, кто мечтает о ярком и неприхотливом украшении участка. Сорт «Амазонка» от «СеДек» покоряет густыми розово-фиолетовыми подушками цветов, которые в мае-июне полностью покрывают землю сплошным ковром. Идеальный выбор для занятых садоводов — посадил и забыл!

Особенности сорта: образует плотные куртины высотой до 15 см с миниатюрными опушенными листочками. Цветение настолько обильное, что за цветами почти не видно листвы. Прекрасно чувствует себя на солнечных местах с легкой известковой почвой, не боится засухи. После обрезки отцветших побегов может зацвести повторно осенью.

Где посадить: идеально смотрится в рокариях, щелях между камнями, по краю цветников и вдоль садовых дорожек. Может выращиваться в контейнерах для украшения террас и балконов. На зиму требует легкого укрытия только в холодных регионах.

Этот сорт особенно хорош для создания «стекающих» цветочных композиций на подпорных стенках. А главное — не требует особого ухода: достаточно полива в засуху и одной подкормки за сезон. Посадите «Амазонку» — и ваш сад преобразится всего за один сезон!

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.