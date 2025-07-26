Нежный творожный кекс со смородиной! Нужна пачка творога и горсть ягод

Нежный творожный кекс со смородиной! Нужна пачка творога и горсть ягод

Нежный творожный кекс со смородиной! Нужна пачка творога и горсть ягод! Идеальный летний десерт — воздушный творожный кекс с сочными ягодами, который покорит вас своей простотой и потрясающим вкусом!

Ингредиенты

Творог 5–9% — 200 г

Мука — 230 г

Сахар — 130 г

Яйца — 4 шт.

Сметана — 2 ст. л.

Сливочное масло — 50 г

Разрыхлитель — 10 г

Чёрная смородина — 150–200 г

Сахарная пудра и мята для украшения

Приготовление

Протрите творог через сито, муку смешайте с разрыхлителем. Растопите масло, яйца взбейте с сахаром до пышности. Соедините все ингредиенты, аккуратно перемешайте. Тесто выложите в смазанную форму, сверху распределите ягоды, слегка вдавливая их. Выпекайте 30 минут при 180 °C до золотистой корочки. Готовый кекс украсьте сахарной пудрой и мятой.

Ранее мы готовили пирог «Абрикотка» на творожном тесте! Смешал за 5 минут и — в духовку.