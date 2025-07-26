Нежный творожный кекс со смородиной! Нужна пачка творога и горсть ягод! Идеальный летний десерт — воздушный творожный кекс с сочными ягодами, который покорит вас своей простотой и потрясающим вкусом!
Ингредиенты
- Творог 5–9% — 200 г
- Мука — 230 г
- Сахар — 130 г
- Яйца — 4 шт.
- Сметана — 2 ст. л.
- Сливочное масло — 50 г
- Разрыхлитель — 10 г
- Чёрная смородина — 150–200 г
- Сахарная пудра и мята для украшения
Приготовление
- Протрите творог через сито, муку смешайте с разрыхлителем. Растопите масло, яйца взбейте с сахаром до пышности. Соедините все ингредиенты, аккуратно перемешайте. Тесто выложите в смазанную форму, сверху распределите ягоды, слегка вдавливая их.
- Выпекайте 30 минут при 180 °C до золотистой корочки. Готовый кекс украсьте сахарной пудрой и мятой.
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