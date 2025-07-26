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26 июля 2025 в 11:30

Нежный творожный кекс со смородиной! Нужна пачка творога и горсть ягод

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежный творожный кекс со смородиной! Нужна пачка творога и горсть ягод! Идеальный летний десерт — воздушный творожный кекс с сочными ягодами, который покорит вас своей простотой и потрясающим вкусом!

Ингредиенты

  • Творог 5–9% — 200 г
  • Мука — 230 г
  • Сахар — 130 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Сливочное масло — 50 г
  • Разрыхлитель — 10 г
  • Чёрная смородина — 150–200 г
  • Сахарная пудра и мята для украшения

Приготовление

  1. Протрите творог через сито, муку смешайте с разрыхлителем. Растопите масло, яйца взбейте с сахаром до пышности. Соедините все ингредиенты, аккуратно перемешайте. Тесто выложите в смазанную форму, сверху распределите ягоды, слегка вдавливая их.
  2. Выпекайте 30 минут при 180 °C до золотистой корочки. Готовый кекс украсьте сахарной пудрой и мятой.

Ранее мы готовили пирог «Абрикотка» на творожном тесте! Смешал за 5 минут и — в духовку.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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