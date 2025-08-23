Вы полюбите эти заварные сырные палочки — готовим вкусноту без хлопот

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025

Заварные сырные палочки — это хрустящая закуска с насыщенным сырным вкусом и нежной текстурой внутри. Простое заварное тесто в сочетании с расплавленным сыром создает идеальный баланс вкусов. Такие палочки станут отличной закуской к напиткам или дополнением к супу.

Для приготовления разогрейте духовку до 200 °C. В сотейнике доведите до кипения 250 мл молока и 80 г сливочного масла. Добавьте щепотку соли и 120 г муки, интенсивно помешивая, пока тесто не соберется в комок. Дайте остыть 5 минут, затем по одному введите 3 яйца, тщательно перемешивая после каждого. Добавьте 120 г тертого сыра. С помощью кондитерского мешка сформируйте палочки на противне, посыпьте 1 ч. л. кунжута. Выпекайте 20–25 минут до золотистого цвета.

Готовые палочки получаются с хрустящей корочкой и воздушной сырной серединкой. Подавайте их теплыми с соусом на выбор.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой.

